Su Instagram si consuma un possibile spoiler sul vincitore di Masterchef 10. Un commento di un utente illustre svela tutto

Masterchef, il talent dedicato ai fornelli, è tornato in tv e da alcune puntate già sta affascinando il suo amato pubblico. Ancora manca del tempo alla finale ma come sempre il toto nomi impazza. Chi sarà che riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria in questa decima edizione?

Al timone come sempre i giudici e grandi chef: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli che seguono attentamente gli sfidanti nelle loro performance, ma solo uno si aggiudicherà il premio del cooking show più famoso d’Italia.

Ma oltre al toto nomi sui social, ed in particolare su Instagram, è spuntato uno spoiler pazzesco. Un commento ha detto quello che non si sarebbe dovuto dire. Vediamo cosa è successo.

Masterchef, indizio o spoiler sul vincitore? Da non credere

Un commento che nessuno si aspettava e la rivelazione inaudita. È quello che è successo su Instagram e che per molti è uno spoiler in piena regola. Se tutto venisse confermato sarebbe un’anticipazione inaudita.

Francesco Aquila ha ricevuto un commento che non è affatto passato inosservato. Sotto la foto che lo immortala festoso quando ha avuto la notizia del superamento delle selezioni potendo così indossare il grembiule bianco, ci sono vari commenti, ma uno colpisce l’occhio.

“Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto devi fare qualcosa che non hai mai fatto”, ha scritto. “Campeon” il commento autorevole di Carlos Masterchef 7. Di chi si tratta? Di Carlos Alba, quinto classificato alla settima edizione di Mastechef Spagna che sui social si definisce “imprenditore e chef delle celebrità”.

Che ci abbia visto lungo lo chef? Per molti è uno spoiler in piena regola. Aquila si è limitato a rispondere con delle emoji e lo chef spagnolo ha poi aggiunto: “Un giorno facciamo una diretta insieme”. Formidabile indizio sul prossimo vincitore di Masterchef 10? Staremo a vedere.