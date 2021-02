Oscar 2021, anticipazioni: cerimonia in presenza da più città del mondo

Emerse anticipazioni in merito alla cerimonia degli Oscar prevista per il prossimo 25 aprile. Sarà una premiazione in presenza organizzata in molteplici location da più parti del mondo.

Inizia il conto alla rovescia alla cerimonia degli Oscar. Se nel 2020 la premiazione è avvenuta poco prima dello scoppio della pandemia rimanendo invariata, quest’anno la sua organizzazione sarà molto differente. L’emergenza sanitaria impone numerosi cambiamenti allo show della consegna delle statuette.

Previsti per il prossimo 25 aprile, sono emerse anticipazioni in merito al loro svolgimento. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che la macchina organizzativa degli Oscar stia creando un’edizione unica. L’Academy of Motion Pictures garantisce che la premiazione avverrà in presenza da più location.

“L’Academy è determinata a presentare gli Oscar in maniera unica, dando priorità alla salute pubblica e alla sicurezza di tutti coloro che parteciperanno. Per rispettare le regole imposte dalla pandemia, la cerimonia sarà trasmessa live da diverse location, compreso lo storico Dolby Theatre”, il commento di una portavoce dell’Academy.

Oscar 2021: organizzati in città sparse per il mondo

La nuova edizione sarà caratterizzata da un format ispirato dal passato. E’ negli anni Cinquanta che la cerimonia di premiazione era andata in onda sia da Los Angeles che da New York. Stessa cosa potrebbe avvenire per questo 2021 con in aggiunta altre location tra cui Londra, Parigi e Seul. Una programmazione internazionale che permetterebbe ai partecipanti di non dover sottoporsi a lunghi viaggi. Inoltre avere tante location renderebbe più semplice il rispetto del distanziamento sociale tutelando la salute del pubblico e delle star più avanti con l’età.

Non ci sono altri dettagli in merito all’organizzazione. Probabilmente il format è stato ispirato anche dagli Emmy Awards, dello scorso settembre.

Una cerimonia avvenuta sia in presenza che online. Accanto a questa anche i Golden Globe, previsti per il primo marzo, potrebbero scegliere la formula mista probabilmente due città diverse.