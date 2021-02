Rosita Celentano ascolta una canzone in cucina e poi rivela che…FOTO

La bella figlia di Celentano, Rosita condivide un video su Instagram in cui balla sui toni di una canzone di Biagio Antonacci

Rosita Celentano condivide su Instagram un video in cui balla sui toni di una nota canzone di Biagio Antonacci, ma quello che non si sa è che lei, la sorella e la cugina erano nel videoclip. La figlia di Celentano rivela infatti che nel videoclip erano presenti lei con la sorella e la cugina, hanno ballato e si sono divertita con Biagio. Aveva partecipato anche Ilaria D’Amico al video.

Rosita Celentano intervista alcune persone in diretta su Instagram

La Celentano intanto dopo aver ascoltato la canzone di Biagio Antonacci dove era protagonista nel video, intervista alcuni ospiti su Instagram. Prima parla con un’amico Luca, che ha iniziato un progetto musicale con un cd in vinile che si chiama Sinestesie. Il cantante spiega che il cd è nato in collaborazione con Francesca che è una chef di cibo vegetale che fa delle ricette in cucina e intanto ascolta la sua musica. Le sinestesie vuole indicare un modo di cucinare diverso, che richiede il tempo del cd.

Dopo aver parlato con Luca, ha chiamato anche le due altre protagoniste del progetto. Comincia a parlare Francesca che è la chef del progetto di cibo vegetale e vegan, spiega di aver avuto un tumore al seno e da lì è iniziato il progetto. Insieme alla compagna infatti spiega che stando a casa per via delle cure, non poteva andare al ristorante e lavorare e quindi cucinava a casa e invitava alcuni amici.

Da quel momento è cominciato questo progetto, la compagna ha curato la sua pagina web e lei faceva le sue ricette. Il discorso continua con la volontà da parte di tutte e tre di voler fare del bene alla terra per loro stesse ma anche per gli altri. Invogliano a non essere egoisti e a pensare a migliorare la qualità della vita per tutti, sia nel cibo che nell’aria che respiriamo.