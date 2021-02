Zodiaco, questi segni avranno problemi in amore nel 2021: scopri quali

San Valentino si avvicina ed è tempo di parlare d’amore: purtroppo non tutti i segni zodiacali avranno fortuna in questo campo nel 2021, scopriamo chi avrà dei problemi in materia

Quando si parla d’amore si prendono in considerazione numerose varianti. Pur essendo uno dei motori principali della nostra vita, non è sempre facile avere a che fare con questo sentimento. Alcune persone poi sembrano avere delle vere difficoltà in materia: c’è chi crede fermamente che le sue sfortune siano dovute al destino che gli farà incontrare l’anima gemella nel corso del suo cammino, chi invece crede di non avere semplicemente fortuna in questo campo. In particolare, secondo le stelle, questi quattro segni zodiacali non vivranno un 2021 all’insegna delle grandi occasioni e non andrà meglio per chi è già in una relazione. Ma scopriamo qualcosa in più a riguardo.

I segni zodiacali che avranno problemi in amore nel 2021

In questa lista troviamo il segno del Cancro che non avrà particolare fortuna. Soprattutto in questi primi mesi dell’anno non riuscirà a incontrare nessuno di interessante o che vada a colpire il suo cuore. Si tratta di un segno che crede nell’amore vero, nel colpo di fulmine e nell’anima gemella ed è in attesa di poterla incontrare. Non accadrà sicuramente nella prima metà dell’anno, anzi, sono previste conoscenze non molto gradite.

Anche la Bilancia è in attesa del grande amore ma il suo atteggiamento non favorisce particolarmente nuovi incontri. Le pretese sono tante, così come le aspettative. Questo comporterà una difficoltà nell’approccio che gli altri potrebbero voler attuare. Rimanere rigidi sulle proprie posizioni non porterà a nulla di buono.

Per i Gemelli soprattutto questa prima metà del 2021 sarà dedicata al passato. Una vecchia relazione farà ritorno nella vita di questo segno che si ritroverà inevitabilmente a fare i conti con i suoi sentimenti. È però arrivato il momento di mettere un punto e di guardare oltre. Solo allora qualcuno verrà a bussare alla porta per provare, insieme, a voltare pagina.

Infine per la Vergine il 2021 porterà dei problemi, soprattutto in coppia. Non è l’anno giusto per affrontare tematiche importanti all’interno della propria relazione poiché potrebbero far scaturire discussioni e incomprensioni. Se avete atteso fino ad oggi per fare dei grandi passi avanti, forse è il caso di continuare a farlo ancora per un po’.