Selvaggia Roma, la posa a gambe aperte e quella scollatura…. Da infarto – FOTO

Non c’è limite alla bellezza di Selvaggia Roma: l’ex gieffina, di recente, si è lasciata immortalare in una posa a dir poco pazzesca

La bellezza di Selvaggia Roma non conosce limiti. Da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello, l’influencer sembra aver preso gusto nel postare scatti davvero a luci rosse. E’ il caso dell’ultimo post apparso su Instagram, in cui la modella sfoggia con audacia le proprie curve. Seduta per terra e con le gambe divaricate, la Roma ha indosso una maglietta senza dubbio esplosiva: il décolleté, valorizzato dall’accattivante scollatura, ha già conquistato quasi 8mila likes. Nei commenti, i followers si lasciano andare ad apprezzamenti fin troppo espliciti: “Adoro potente“, “Sei uno spettacolo“, scrivono sotto al post.

Selvaggia Roma, alcune curiosità sull’ex gieffina

Nota ai telespettatori per aver partecipato alla corrente edizione del Grande Fratello Vip, in realtà, Selvaggia Roma non è affatto un volto sconosciuto al pubblico di Canale Cinque. Nell’estate del 2017, l’influencer partecipò infatti a “Temptation Island” in coppia con il suo ex fidanzato, Francesco Chiofalo. I due, nonostante le frequenti litigate, uscirono insieme dal programma, salvo poi lasciarsi definitivamente nei mesi successivi.

Selvaggia, appena entrata nella casa più spiata d’Italia, si è fin da subito distinta per la propria schiettezza e sincerità. Il suo ingresso nel reality è sicuramente parso un ingresso a gamba tesa. La modella fece infatti molte allusioni in merito ad alcuni baci che, in passato, si sarebbe scambiata con Pierpaolo Pretelli ed Enock Barwuah. Baci che i diretti interessati hanno sempre smentito.

Tuttavia, il Gf è stato per Selvaggia anche un’occasione per mettersi a nudo. La modella ha infatti mostrato ai telespettatori la parte più fragile ed intima di sé, parlando del complicato rapporto con il papà.