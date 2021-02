Tina Cipollari ha deciso di lasciare il programma che le ha dato il successo per andare in un programma molto famoso

La famosa opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari lascia Maria De Filippi per un’altro programma? La Cipollari è stata infatti scelta da Ilary Blasi per fare da opinionista all’Isola dei Famosi, ma per farlo dovrebbe lasciare Maria De Filippi. Il reality è ancora avvolto nel mistero, non si conosce il cast che andrà sull’Isola ne altri dettagli. L’unica certezza è che condurrà Ilary Blasi, che ha espresso il desiderio di avere come inviate e opinioniste solo donne.

Tina Cipollari abbanodonerà davvero Maria per andare dalla Blasi?

Dunque la Blasi starebbe corteggiano Tina per offrirle la poltrona all’Isola dei Famosi. La Cipollari deve tutto a Maria De Filippi, lei infatti è entrata a fare parte della famiglia Uomini e Donne cominciando come corteggiatrice. Grazie alla sua personalità forte e unica, si è guadagnata uno spazio in televisione duraturo. Lì dove è a casa sua e può fare come vuole perché Maria le concede quasi tutto, sia battuta che vanno oltre le righe che ogni genere di comportamento. Il pubblico la adora e insieme a Gianni Sperti formano una coppia di opinionisti che è rara.

Uomini e Donne senza Tina non è più lo stesso, e lei è davvero pronta a lasciare casa sua? A quanto pare infatti no, la Cipollari ha rifiutato la proposta per il momento. Rimane fedele a Maria che le ha sempre dato fiducia e libertà d’espressione, non vale la pena perdere il suo ruolo fisso per un reality di un mese. A quanto pare la Blasi dovrà fare a meno dell’opinionista.

La ricerca continua per i vari membri del reality che ha già una lunga lista di nomi tra inviati, opinionisti e concorrenti che è infinita. Speriamo quanto prima di sapere qualcosa al riguardo, anche perché il reality conta di cominciare quando finisce il Grande Fratello Vip e ormai parliamo di poche settimane.