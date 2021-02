Tommaso Zorzi, scoppia la bomba nel GF Vip: “Attento a Maria Teresa”. Negli ultimi giorni i due sono ai ferri corti dopo gli ultimi avvenimenti che sono successi nella casa

Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi sono stati amici per un periodo nella casa del GF Vip: l’influencer da mesi condivide il letto con lei e da allora non ha mai cambiato stanza. L’ultima volta che ha provato a dormire con una persona diversa lei è scoppiata in un pianto disperato, e per questo lui ha avuto sempre molte attenzioni per lei per non farla sentire sola o trascurata. Di recente, però, Tommaso ha scoperto che Maria Teresa gli ha spesso mentito e che sta usando una strategia subdola e deludente per chi l’è sempre stato accanto in questi mesi.

Maria Teresa Ruta contro Tommaso Zorzi: lui scopre tutto

Maria Teresa, infatti, nel corso dei mesi di tanto in tanto ha detto delle cose sul conto di Tommaso che non sono mai state mandate in onda in puntata. Proprio in questi giorni lo ha definito bambino, sottolineando anche che Pupo ha avuto le sue ragioni per dirgli tutte le cattiverie che gli ha rivolto in puntata. Tommaso in questi giorni l’ha sentita parlare con qualcuno e sembra aver definitivamente compreso il gioco della sua vecchia amica.

Questa sera in puntata dovrebbe esserci la resa dei conti: intanto, stamattina, qualcuno fuori dalla casa ci ha tenuto ad avvertire Tommaso: “Stai attento a Maria Teresa, non fanno vedere le clip“.