Una nota modella di 47 anni è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco ed il suo corpo gettato nei pressi di una rampa autostradale.

Il corpo senza vita di una modella di 47 anni è stato ritrovato nei pressi di una rampa autostradale nella giornata di domenica. A fare la terribile scoperta un impiegato del Dipartimento dei trasporti della Pennsylvania (Usa). Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno dichiarato il decesso della donna, che sarebbe stata uccisa con diversi colpi d’arma da fuoco. La polizia che ha avviato le indagini, dopo alcune ore ha arrestato un 28enne ritenuto il principale sospettato dell’omicidio.

Choc negli Stati Uniti dove domenica scorsa, 7 febbraio, una donna è stata trovata morta nei pressi di una rampa della Interstate 80 in Pennsylvania. La vittima è Rebecca Landrith, modella 47enne di Alexandria, in Virginia. A trovare il cadavere, riportano alcune fonti locali citate dal New York Post, un impiegato del Dipartimento dei trasporti che ha immediatamente lanciato l’allarme. Presso il luogo del ritrovamento sono arrivati i paramedici che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il medico legale che ha ispezionato il corpo ha confermato che la donna sarebbe stata assassinata con 18 colpi d’arma da fuoco che l’hanno raggiunta al collo e alla testa.

Intervenuta anche la polizia che ha subito avviato le indagini per chiarire i contorni del delitto e rintracciare l’assassino. Poche ore dopo, riporta il New York Post, le autorità hanno arrestato un camionista di 28 anni ritenuto il principale sospettato dell’omicidio. Gli agenti sarebbero arrivati al ragazzo tramite un biglietto ritrovato nella tasca della vittima. Su quest’ultimo, secondo quanto riferito della polizia, vi erano annotati il nome, il numero di telefono e un indirizzo e-mail che apparterrebbero al 28enne.

Il camionista dopo l’arresto è stato trasferito in carcere con le accuse di omicidio e vilipendio di cadavere, accuse che ha respinto dichiarando agli inquirenti di non conoscere la modella.

Il fratello della vittima, riferisce il New York Post, distrutto per l’accaduto ha dichiarato: “Siamo sollevati per l’arresto, vogliamo giustizia anche se nulla riporterà indietro Rebecca“. La modella durante la sua carriera aveva partecipato a diverse sfilate di alta moda, tra cui la Fashion Week, girato numerosi spot pubblicitari e posato per diverse riviste.

