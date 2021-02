La polizia, intenta nelle ricerche di una donna incinta scomparsa, si è imbattuta in una “valigia degli orrori”: macabro ritrovamento.

Ad est di Raleigh, cittadina della Carolina del Nord (Usa), la polizia avrebbe effettuato per caso un raggelante ritrovamento. Gli agenti, impegnati nelle ricerche di una donna incinta scomparsa, si sarebbero infatti imbattuti nei pressi del fiume Neuse in una valigia. Aperto l’oggetto all’interno avrebbero trovato un cadavere.

Usa, polizia alla ricerca di una donna incinta scomparsa rinviene una valigia: all’interno un cadavere

Lo sceriffo della contea di Wake, Gerald Baker si trovava con i suoi agenti nei pressi del fiume Neuse alla ricerca della giovane Brittany Simone Smith, una donna di 28 anni incinta dichiarata scomparsa nella giornata di giovedì. La squadra stava perlustrando palmo a palmo la zona, quando uno dei poliziotti avrebbe scorto un insolito oggetto. Una valigia, immediatamente aperta, che ha consegnato agli inquirenti una sconcertante verità.

All’interno, infatti, vi era il cadavere di una persona. Il tragico ritrovamento, ha subito indotto gli inquirenti a ritenere di essere dinnanzi ad un crimine. Stando a quanto riferisce la redazione di Wect.com, lo sceriffo Baker avrebbe dichiarato: “Di certo ci saranno molte persone preoccupate per questa donna. Sarò di certo una figlia, una sorella, un membro di una famiglia che sono impegnate nella sua ricerca“.

Al momento del rinvenimento anche la famiglia della giovane Brittany si trovava sul posto, ma lo sceriffo avrebbe immediatamente detto loro di non giungere a conclusioni affrettate. “Se questa dovesse essere la giovane Brittany Simone Smith che stiamo cercando da giorni, di certo qualcuno sarà il responsabile: di certo non è un incidente!“. I risultati dell’autopsia per la conferma dell’identità del corpo si avranno nel corso di questo week-end.

Alcune persone, riporta Wect, sono state condotte sulla scena per essere interrogate. Lo sceriffo sul punto ha dichiarato che la Polizia avrebbe alcune persone possibilmente collegate al caso. Baker ha chiosato che un’indagine si compone di eliminazioni, bisogna varare ogni aspetto ed escludere quello meno confacente per giungere alla verità.

La giovane Brittany Simone Smith, è stata vista l’ultima volta passeggiare in una strada trafficata di Wendell. Di lei da giovedì non si è avuta più alcuna notizia.

