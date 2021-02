Incidente sul lavoro: operaio precipita per circa 200 metri e perde la vita

Un operaio è morto questa mattina a Pré-Saint-Didier, in Valle d’Aosta, precipitando per circa 200 metri mentre era impegnato in dei lavori per la riparazione di un guasto.

È precipitato nel vuoto mentre riparava un guasto su una strada. Questo il tragico destino di un operaio deceduto questa mattina lungo la strada statale 26 a Pré-Saint-Didier, cittadina della Valle d’Aosta. Secondo le prime informazioni, la vittima era impegnata nelle operazioni per la riparazione di un guasto sulla carreggiata quando improvvisamente è precipitata per circa 200 metri nell’orrido di Prè-Saint-Didier. Inutili i tentativi dei soccorsi che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Ennesima tragedia sul lavoro nel nostro Paese. Questa mattina, venerdì 12 febbraio, un operaio, di cui non sono state diffuse le generalità, è deceduto a Pré-Saint-Didier, in Valle d’Aosta. Secondo quanto riporta la redazione di Fanpage, la vittima era intervenuta con una squadra di tecnici per conto dell’Anas sulla strada statale 26 per riparare un guasto. Per cause ancora da accertare, l’operaio è precipitato nell’orrido di Prè-Saint-Didier. Un volo di circa 200 metri che non gli ha lasciato scampo.

I colleghi hanno subito lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i soccorsi. Il personale sanitario, calatosi dall’elisoccorso, come riporta Fanpage, non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’operaio. Adesso le squadre di emergenza stanno procedendo al recupero del corpo.

A dare la notizia della tragedia, riferisce Fanpage, è stato il sindaco del comune valdostano Riccardo Bieller, il quale ha spiegato che i colleghi non hanno visto l’operaio cadere, ma hanno lanciato l’allarme una volta accortisi della sua assenza.

Intervenuti anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e risalire alle cause che hanno fatto precipitare la vittima nell’orrido.

