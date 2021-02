Walter Zenga, è guerra fra le due ex mogli, accuse pesanti alla Termali

Elvira Carfagna, prima moglie di Walter Zenga, ha lanciato accuse pesanti a Roberta Termali: parole al veleno tra le due “ex” del calciatore

Il caso “Zenga” continua a tenere banco all’interno delle trasmissioni dedicate allo spettacolo. Questo pomeriggio, nel corso della diretta di “Pomeriggio Cinque”, Barbara D’Urso ha commentato le recenti dichiarazioni di Elvira Carfagna, prima moglie di Walter e madre del suo primogenito Jacopo. Il portiere, dopo essersi separato da lei, sposò in seconde nozze Roberta Termali, da cui ebbe i due figli Andrea e Nicolò. Elvira, che non sembra avere un buon ricordo della nota conduttrice, non le ha risparmiato parole al veleno: “E’ entrata in casa mia come amica, ma voleva mio marito“.

Walter Zenga, è guerra fra le due ex mogli: le accuse di Elvira Carfagna

Non c’è pace per Walter Zenga, che nelle ultime settimane sembra ricevere attacchi da ogni fronte. Dopo il “no” categorico dei suoi due figli, riluttanti all’idea di riallacciare un rapporto con lui, spuntano le rivelazioni di Elvira Carfagna. La donna, prima moglie del portiere, è la madre del suo primogenito Jacopo.

Nella scorsa puntata di “Live – Non è la D’Urso”, quest’ultima si è lasciata andare a dichiarazioni alquanto pesanti nei confronti di Roberta Termali, seconda moglie di Zenga e madre di Andrea e Nicolò. Stando ai racconti di Elvira, quest’ultima sarebbe entrata in casa sua come amica, salvo poi soffiarle il marito. “E’ entrata in casa mia facendomi l’amica, ma alla fine le interessava il mio ex marito“, ha detto la Carfagna con molta franchezza.

“Io avevo un bambino di 18 mesi“, ha proseguito la donna, riferendosi all’età di suo figlio Jacopo. Certamente, dalle sue parole, non traspare alcun sentimento di stima nei confronti della Termali, dipinta come un’approfittatrice.