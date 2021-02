Wanda Nara indossa solo un body: la sua sensualità fa scintille! – FOTO

La bellissima moglie del calciatore Mauro Icardi, nonché conduttrice televisiva, showgirl, procuratrice sportiva e modella, posta di nuovo!

Wanda è molto provocante: ha indosso soltanto un body a righe bianco e nero.

Anche la posa è sensualissima e risalta le sue curve strepitose: che splendore!

I biondi capelli leggermente ondulati le scendono morbidi su una spalla, mentre il make-up è estremamente curato: più intenso sugli occhi e nude sulle labbra.

In pochi minuti, ha già ricevuto più di 23.000 mi piace e 200 commenti: il post è stato super apprezzato!

Wanda Nara rivela un retroscena riguardante il suo amato lavoro come procuratrice: “Non riesco a dire no“

Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Wanda Nara racconta di sé e del suo lavoro come procuratrice, troppe volte considerato estremamente semplice e poco impegnativo: “Ho abbandonato il mio Paese per seguire Mauro in Italia mentre avevo toccato il massimo del successo“.

E ancora: “Stiamo insieme da sette anni, guadagno bene, anche come sua manager, siamo in comunione dei beni. Quando mi alzo presto la mattina Mauro mi dice che non ci crede. Ma per come sono fatta io non riesco a dire no ad una proposta di lavoro“.

