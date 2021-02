Wanda Nara, il selfie in bikini alza le temperature – FOTO

Wanda Nara, il selfie in bikini cattura l’attenzione del social che rimane imbambolato davanti a cotanta bellezza.

E’ di qualche ora fa lo scatto social che vede la bellissima Wanda Nara in un caldo bikini. La modella, dalle curve generose, posta infatti un selfie casalingo, probabilmente dalla sua Parigi dove si trova attualmente, che la immortala senza trucco – sta benissimo!!! – e indossa la nuova collezione dei bikini Off-White, brand di lusso nato nel 2012. Lo scatto mostra il triangolo nero con tanto di logo, anche se il nome del marchio è difficile leggerlo, il seno prosperoso di Wanda infatti emerge con forte prepotenza. Il risultato è sexy. Non ha mostrato lo slip abbinato al triangolo, un tentativo di creare suspense?

Wanda Nara, da Parigi un tributo alle origini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Wanda è a Parigi, lo scatto che ha postato poco fa è davvero molto bello: il panorama che si può scorgere dal balcone di casa è incredibile. Ma Wanda anche se si divide tra Milano e Parigi non riesce comunque a dimenticare le proprie origini. Da perfetta argentina infatti non rinuncia al suo mate, la bevanda latina per eccellenza nonché simbolo della loro cultura. Da non confondere assolutamente con il thè, il mate è una fonte naturale di energia, un rituale per gli argentini da bere con cannuccia metallica. In tanti a mandare un tenero saluto a Wanda, sia in italiano che in spagnolo, sua lingua madre. Con i suoi 7,4 milioni di follower è sicuramente tra le più seguite.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Donna, imprenditrice, mamma e modella, Wanda Nara riesce a gestire bene tutti i ruoli. Chissà quale sia il suo segreto…