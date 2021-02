Zodiaco, tutto quello che non sai sul tuo segno zodiacale

Sapevi che ad ogni segno zodiacale corrispondono dei punti di forza? Scopri tutte le caratteristiche che appartengono al tuo

Lo zodiaco ci insegna che le persone nate sotto lo stesso segno sono accomunate da determinate caratteristiche. Infatti, sebbene le persone si distinguano le une dalle altre per l’insindacabile unicità, è pur vero che l’astrologia occidentale tende ad individuare delle particolarità comuni, riscontrabili negli individui nati nel medesimo periodo. Pertanto, ad ogni segno zodiacale posso essere attribuite delle qualità e dei punti di forza assolutamente peculiari. Partendo dal mese corrente, i due segni che lo interessano sono quelli dell’Acquario e dei Pesci: se il primo denota sensibilità ed altruismo, la principale caratteristica del secondo è invece la testardaggine.

Zodiaco, scopri i punti di forza del tuo segno

A seguire, nella linea dello zodiaco troviamo l’Ariete, la cui caratteristica principale, oltre all’impulsività, è l’originalità. Elemento distintivo dei nati sotto il Toro è invece il coraggio, accompagnato da una giusta dose di affidabilità. Senso di protezione e docilità distinguono invece il segno del Cancro, che per certi versi si oppone al Leone, contrassegnato da una personalità forte e audace.

I nati sotto il segno della Vergine emergono per la propria acutezza, che si traduce spesso e volentieri in un’intelligenza al di sopra della norma. La Bilancia accomuna persone tendenzialmente pigre, ma alle quali la raffinatezza e l’amore per lo sfarzo certamente non mancano. Determinazione e serietà sono le armi dello Scorpione, ma attenzione: quando si sente in pericolo, questo segno tende a chiudersi in se stesso.

A chiudere lo zodiaco è il Sagittario. Coloro che nascono sotto questo segno sono tipi onesti, originali e ricchi di fantasia. Altro elemento che li caratterizza è il buon umore: accanto a questi individui, risulta facile vedere il bicchiere sempre mezzo pieno.