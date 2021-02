Adriana Volpe a Giovanni Ciacci: “Sei un ruffiano!”. Tutta colpa di Ilary Blasy – VIDEO

A “Ogni Mattina”, Adriana Volpe apostrofa Giovanni Ciacci durante le pagelle sui look. “Sei un ruffiano!”, commenta la conduttrice. Il motivo? Ilary Blasy

Pagelle turbolente quelle di “Ogni mattina“. Il noto programma di Tv8, condotto da Adriana Volpe, propone i voti dello stilista Giovanni Ciacci, che giudica i look delle protagoniste dello spettacolo. Il famoso costumista però, arrivato al momento di commentare una bellissima dello showbiz, si lancia in lodi sperticate. E la conduttrice lo apostrofa: “Sei un ruffiano!”. Ma cosa è successo?

Arrivato al momento di giudicare un red carpet di Ilary Blasi, Ciacci fa un inchino davanti alla sua foto, suscitando il primo commento della conduttrice: “Giovanni, vedi di partire col piede giusto adesso, eh! Perché poi capisci che ti aspetta un destino…“. Una frase sibillina, che però nasconde una notizia che già da qualche tempo era in attesa di conferma.

Giovanni Ciacci, futuro naufrago all’Isola, loda il look di Ilary Blasi. “Ruffiano!”, la replica di Adriana Volpe

Ciacci spiega: “Ilary Blasi qua è vestita di marrone, ed in tv il marrone va evitato come la peste. Ma io ho una fede calcistica e per primo tifo Napoli, però dopo c’è solo un Re, che è Totti. Quindi lei è la mia Capitana. Che numero aveva Totti? 10. Quindi che numero do alla Capitana? 10!“. Immancabile la replica di Adriana Volpe: “Sei un ruffiano!”.

La conduttrice trentina fa riferimento al fatto che Ilary Blasi condurrà la prossima edizione dell’Isola dei Famosi, e implicitamente conferma la presenza di Giovanni Ciacci come naufrago. Ironicamente la Volpe collega il voto data alla collega come un tentativo dello stilista di entrare nelle grazie della conduttrice romana, che terrà le redini del suo prossimo show. Infatti questa per Ciacci era l’ultima puntata di “Ogni Mattina” prima della partenza per l’Honduras.

Il video del loro scambio di battute è stato pubblicato anche sui profili social della trasmissione. Nella didascalia la redazione augura “Buona fortuna” a Giovanni Ciacci per la sua nuova avventura, con tanto di emoji di una palma.