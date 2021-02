Ecco svelato il modo per anticipare la primavera: indossiamo la gonna tendenza Primavera 2021 che ci mostra Alessandra Mastronardi!

Un’eleganza e una femminilità molto discrete, quelle di Alessandra Mastronardi. Abbiamo davanti un’apprezzatissima attrice italiana che sembra gestire il suo profilo social quasi con timidezza, mostrandosi di rado e dando ampio spazio a immagini che ci insegnano a vedere il mondo con i suoi occhi.

Colori tenui ed un attenzione dai toni vintage sul circostante. Con memorie, arte e pensieri, quello della Mastronardi è un profilo dal sapore intellettuale. E non ci permette che apprezzare ancora di più la sua persona.

Negli ultimi mesi ci aveva anche dimostrato di aver gusto nel vestire, sfoggiando due fantastici modelli di cappotti firmati Max Mara e Fendi. Nell’ultimo scatto postato, la bellissima attrice napoletana si mostra, nel suo consueto stile elegante, discreto e raffinato, in un outfit che ci sarà indubbiamente di ispirazione per la Primavera 2021.

Alessandra Mastronardi icona di stile con la gonna perfetta per la Primavera 2021

Un ritorno nel passato en pendant con lo stile del suo profilo. Ma, come ben sappiamo, la moda va e torna: il look di Alessandra Mastronardi richiama la moda di qualche decade più addietro ma anticipa alla perfezione le nuove tendenze. Osserviamolo più da vicino…

Una camicia leggera e una gonna midi in satin lucido. Un design semplicissimo ma impeccabilmente raffinato. Attraversa l’evoluzione della moda e si colloca esattamente tra i look più chic della prossima stagione.

La nuance giallo acceso della gonna trionfa nella foto e porta un raggio di Primavera davanti ai nostri occhi. Il capo consiste in un modello morbido con la vita alta e la silhouette svasata.

Alessandra Mastronardi l’ha indossata insieme ad una camicia bianca (un must have che non può mancare in nessun guardaroba!) decorata da una fantasia molto delicata.

Ahimè, la foto non ci mostra la calzatura scelta dall’attrice, ma possiamo immaginare questo indumento perfettamente abbinato a dei mocassini, a sandali, stivaletti o, perché no, un paio di storiche sneakers.

La tinta unita della gonna può anche lasciar spazio alla fantasia: è perfetto anche il connubio con un grigio come dettano le tendenze attuali, con un blu navy o con un total white. Il risultato resterà in ogni caso impeccabile.

E quello dell’attrice impegnata sul set di “Carla” è a dir poco WOW.