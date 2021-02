Alice De Bortoli scatenata in versione sporty. Che curve in top e leggings – FOTO

Nuovo scatto davvero spettacolare per Alice De Bortoli che si mostra ai fan si Instagram in una versione decisamente sportiva

Probabilmente il suo nome alle persone più grandi non dirà nulla ma tra i giovanissimi è una star. Alice De Bortoli, 17 anni, è diventata popolare grazie alla partecipazione alla terza edizione de “Il Collegio”, il docu-reality di Raidue trasmesso a febbraio 2019.

Attivissima sui social, Instagram e Tik Tok in particolare, Alice è la beniamina di molte ragazze che ne seguono le avventure scolastiche – lei infatti studia ancora al Liceo di Scienze Umane con indirizzo economico sociale.

La giovane nativa di Treviso ama moltissimo ballare e fare sport ma sui social dà anche molta importanza a tematiche di importanza sociale e non esita a farsene portavoce con i ragazzi che la seguono con assiduità sui suoi canali.

Alice De Bortoli mostra delle curve pazzesche in versione sportiva sui social

“Nessuno è te, questo è il tuo potere” scrive Alice a Margine dello scatto che la ritrae in versione sportiva con indosso top e leggings abbinati. Splendente con i capelli liscia sciolti che le cadono sulle spalle e il pancino scoperto che fa vedere la pancia completamente piatta e tonica.

Mano sui fianchi e l’altra alzata in aria fiera e sicura, sguardo aperto verso la macchina fotografica che la immortala in tutta la sua bellezza fanciullesca che tanto è ammirata dai suoi follower sui social, 1,9 milioni solo su Instagram.

125mila like per lei che non smette mai di creare contenuti interattivi da condividere quotidianamente anche su Tik Tok dove è attivissima e ha un seguito sempre in aumento.