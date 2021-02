Amelia Fiore in bikini sexy on the beach…il lato B della tigre – FOTO

Amelia Fiore accende gli animi dei suoi tanti ammiratori che la seguono sui social pubblicando una foto capace di lasciare a bocca aperta

Amelia Fiore continua a lasciare senza fiato i tanti che la seguono sul suo profilo Instagram. Nell’ultimo scatto regalato ai follower dall’affascinante influencer si mostra in bikini immersa nell’incantevole scenario di una spiaggia pugliese. Il costume che indossa perde miseramente nel tentativo di coprire le sue grazie che invece riescono a fare irrimediabilmente capolino. I fan non avranno infatti potuto facilmente distogliere lo sguardo dalla bellezza del suo lato B mostrato quasi in primo piano. Il generoso décolleté riesce appena ad essere nascosto dal bikini leopardato che si sposa perfettamente con la sua incantevole pelle ambrata. Amelia per questo scatto protegge i suoi dolcissimi occhi con degli occhiali da sole che però non riescono certamente ad oscurare la bellezza del viso messa in risalto dalle labbra carnose e dai lunghi capelli neri.

