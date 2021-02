Amelia Fiore e la foto a bordo piscina di spalle che mostra tutto-FOTO

La Fiore condivide una foto in piscina con il bikini e si mostra di spalle con il lato B in primo piano, spettacolare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amelia Fiore (@ameliaeffei)

L’influencer Amelia Fiore condivide una foto di spalle in bikini su Instagram, appare bellissima e il lato B è da infarto. Anche nelle stories appare in biancheria intima con un fisico da capogiro, è sensuale ai massimi livelli. Le sue foto su instagram sono illegali, appare sempre con mini bikini che fanno fuoriuscire ogni sua forma. Seno e lato B sempre in vista per la gioia dei followers.

Amelia Fiore sempre più sensuale e procace su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amelia Fiore (@ameliaeffei)

La Fiore ironizza sulle sue stesse foto in bikini che divampano sul suo profilo, scrive:”Ora se l’estate si muove ad arrivare, che mancano solo 277 foto estive e non ne ho più, la ringrazierei moltissimo”. I commenti sono tutti positivi, i fan l’adorano e la amano per la sua bellezza e la sua sensualità. La Fiore attacca anche gli haters che la criticano per le sue foto troppo esagerate e scrive: “E comunque se vi do fastidio con le mie foto ditemelo che continuo”.

Insomma è una provocatrice la Fiore ma piace così ai suoi followers che non sono pochi, infatti sono 685 mila le persone che seguono l’influencer. Non ha certo paura di mettersi in mostra la bella Fiore, in ogni posizione e con ogni mise possibile e immaginabile. Appare in bikini ma anche in lingerie super sexy di pizzo nero o rosso. Fa davvero impazzire i followers che non hanno nemmeno più parole o emoticons per commentare la sua sensualità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amelia Fiore (@ameliaeffei)

La bella influencer sponsorizza il marchio cinese di abbigliamento Shein e prova i vestiti scattando foto e pubblicandole sui social. Induce certo a comprare gli abiti che addosso a lei stanno benissimo, d’altronde con un fisico del genere.