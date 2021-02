Amici 20, Rudy Zerbi non è in studio: svelato il motivo dell’assenza

La nuova puntata di Amici 20 si caratterizza per l’assenza di Rudy Zerbi. Ecco il motivo del suo forfait.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da rudy_zerbi (@rudy_zerbi)

Un’ora fa Rudy Zerbi posta sul profilo social una foto per la promozione del Cd dei ragazzi di Amici 20:

Il cd con gli inediti dei ragazzi di Amici è disponibile in pre order su Amazon! Limited edition autografata. Viva la Musica!. Un modo per sottolineare la sua presenza anche se fisicamente non ha partecipato all’ultima puntata del talent. Il motivo della mancanza di Rudy in studio ha fatto subito preoccupare i telespettatori – affezionati al suo personaggio – dato che già in passato vi erano state delle assenze: Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli infatti sono state in altre occasioni in collegamento durante sempre l’appuntamento settimanale del sabato pomeriggio, a causa di una presunta positività al Covid-19. Maria De Filippi ha fatto subito chiarezza affermando che l’assenza di Rudy non era dovuta alla positività al virus.

Rudy Zerbi assente, ecco spiegato il motivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da rudy_zerbi (@rudy_zerbi)

Un maxi schermo con la sua faccia ed Arisa che si avvicina per baciarlo virtualmente in segno di affetto, l’assenza si è fatta subito sentire tanto che in molti anche sui social si sono lamentati: questa puntata non avrà senso senza rudy... uno dei tanti commenti che si leggono. Comunque, appurato che Zerbi non ha il Coronavirus, viene da chiedersi come mai era assente? Il critico musicale non ha partecipato alla registrazione del programma del venerdì pomeriggio – mandata in onda poi il giorno successivo – per questioni che non hanno a che vedere con la salute ma non viene detto altro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da rudy_zerbi (@rudy_zerbi)

Tuttavia, l’espressione serena ed il suo solito carisma tranquillizza i telespettatori.