Amici, Arisa caccia una sua allieva: “Ti vedo ancora troppo fragile”

La maestra di canto del talent di Canale 5 ha preso una decisione importante riguardante le sorti di un’allieva e glielo comunica con una lettera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Ormai il serale di Amici è alle porte e per partecipare bisogna essere pronti e forti ad affrontare delle sfide che porteranno i concorrenti dritti nel mondo della musica. Non è un percorso facile e bisogna avere quella tempra che non tutti ancora possiedono soprattutto in un’età così giovane.

E’ il caso di Elisabetta che con una lettera viene mandata fuori dal cast a un passo dalla finale proprio dalla sua insegnante Arisa.

Al suo posto la cantante ligure ha dato la maglia a Gaia, diciannovenne partenopea che a suo parere merita di più quel posto.

Per Arisa non è stato facile infrangere il sogno della ragazza che si stava impegnando per tenersi il banco della scuola e le ha fatto una promessa. Ha richiesto infatti alla produzione di poter mantenere il banco dell’allieva per la prossima edizione in modo che sia più pronta e preparata e lei la possa seguire dall’inizio.

Ha cercato di indorare la pillola ad Elisabetta convincendola che sia la scelta migliore e che in questo periodo attraverso una maturazione artistica potrà essere pronta per affrontare la scuola dall’inizio dell’anno, altrimenti in questa edizione si brucerebbe il serale rischiando di non accedervi e perdendo poi ogni possibilità.

LEGGI ANCHE —> Oggi è un altro giorno: Paola Barale ed il feeling assoluto con l’amata ospite

Le parole di Arisa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

LEGGI ANCHE —> Francesco Facchinetti racconta di quando ha rifiutato Giulia Salemi

“Credo che per arrivare al serale serva un’esperienza diversa, strutturata, concreta e, se devo essere sincera, ti vedo ancora troppo fragile. Servirebbe del tempo ma è un tempo che non ho. Voglio che tu sappia che con un percorso educativo a medio termine potresti fare enormi passi avanti. Ci credo fermamente. Per onestà non riesco, magari tra dieci giorni, a dirti che non sei pronta e che devi ritornare a casa.”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

“Preferisco sostituirti adesso, con l’impegno che il percorso interrotto in questo momento riprenderà con ancora maggior vigore il prossimo anno”, ha concluso la cantante.