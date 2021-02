Anna Tatangelo incredibile sui social network: la scollatura mozzafiato della cantante manda i followers in visibilio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Anna Tatangelo non smette di stupire sui social network: la nativa di Sora continua a postare con una certa regolarità scatti al limite del proibito, mettendo in mostra le sue curve da urlo. I fan, ogni giorno, aspettando con trepidazione il contenuto della giornata su Instagram. La 33enne, anche oggi, è riuscita a far impazzire tutti i suoi ammiratori.

Anna, infatti, ha condiviso l’ennesimo scatto esplosivo. Dopo la rottura con Gigi D’Alessio, e fin dal suo ingresso sul noto social, la Tatangelo offre scatti decisamente spettacolari: ogni singola foto diventa facilmente uno spettacolo sensuale. Le immagini postate oggi sono strabiliante: la sua scollatura infiamma il mondo del web e fa girare la testa ai ‘seguaci’.

Anna Tatangelo, scatto sublime: scollatura e décolleté in evidenza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

La Tatangelo non conosce limiti su Instagram: la nativa di Sora ha appena postato un paio di scatti infuocati e ha mandato i suoi followers in estasi. La sua scollatura è decisamente prorompente e mette in risalto il suo seno da arresto cardiocircolatorio. I fan non si focalizzano soltanto sulle sue forme da brividi: la bellezza del suo viso non è quantificabile mentre le sue labbra sono estremamente carnose e irresistibili.

Anna assume una posa sexy e seducente, chiudendo con delicatezza i suoi occhi. “Tengo gli occhi chiusi perché certe cose non si possono vedere”, ha scritto nella didascalia. Il post ha collezionato in breve tempo numeri fantascientifici: ben 19mila cuoricini e più di 200 commenti in meno di un’ora.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

La 33enne, nella giornata di ieri, ha mandato il web in tilt pubblicando una foto in cui indossa una tenuta d’allenamento stupefacente, con fisico illegale in bella mostra.