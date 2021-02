Beautiful, anticipazioni 14 febbraio: Thomas va a trovare Steffy, Hope si ricongiunge finalmente a Douglas.

Brooke non ha preso molto bene la notizia che Thomas è vivo. Per quanto si senta sollevata, la Logan adesso sa di dovere a Ridge molte più spiegazioni di quante avrebbe voluto dargliene. Thomas l’ha sfidata: perché non racconta al padre le circostanze della sua scomparsa? Si sta forse rendendo conto che a volte vale la pena mantenere un segreto, esattamente come ha fatto lui con la vera identità di Beth? Brooke non sa cosa rispondere.

Beautiful, anticipazioni 14 febbraio: Hope si ricongiunge a Douglas

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Brooke deciderà finalmente di parlare con Ridge. La donna gli rivelerà tutto, dall’incidente nei sotterranei della Forrester ai rimorsi di Hope e al suo desiderio di informarlo dell’accaduto. Dopo aver ascoltato pazientemente la versione dei fatti della moglie, lo stilista andrà su tutte le furie, accusandola di avergli taciuto un segreto di così grande portata. Brooke sarà mortificata e gli chiederà di perdonarlo. Nel frattempo Thomas si recherà a casa di Steffy, per informarla che sta bene. La ragazza sarà sconvolta nello scoprire le dinamiche della scomparsa del fratello.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Hope si ricongiungerà finalmente a Douglas. Nonostante sia ancora traumatizzata dagli ultimi avvenimenti, la ragazza è felice di poter rivedere il bambino. Ora che è tutto è passato, possono finalmente concentrarsi sul loro rapporto e comportarsi come una vera famiglia.