La bella showgirl argentina canta una canzone su Instagram incantando i suoi follower che l’adorano

Belen Rodriguez canta una canzone ed è bravissima, le sue lezioni danno frutti se ne accorgono anche i suoi fan. Un utente scrive:”Sei tanto migliorata, non è che era male prima, si sente le lezioni del canto”. La Rodriguez risponde:”Grazie a pachy vocalcoach lui è un mito! Grazie mille, bello chi sente il lavoro!”. Cominciano poi dei teneri messaggi tra Belen e il suo vocal coach che le dice che tra poco ricominciano le lezioni e lei risponde “non vedo l’ora amore mio”. Lui replica: “Pochissimi giorno e sono da te mi sei mancata tanto”.

Belen dolce futura mamma per la seconda volta

Belen Rodriguez aspetta un bambino dal suo nuovo compagno Antonino Spinalbese. Era tempo che la showgirl voleva questa lieta notizia. Prima avrebbe voluto che capitasse con l’ex marito Stefano De Martino, quando sono tornati insieme ci avevano provato ma non era capitato e poi le cose tra loro sono andate male. La showgirl ne ha sofferto molto ma poi ha voltato pagina. Era tempo che si vociferava una gravidanza ma non era mai stata confermata dai diretti interessati. In questi ultimi giorni però la pancia della Rodriguez è cresciuta molto e quindi ha dovuto per forza rilasciare l’intervista, dal momento che è al quinto mese di gravidanza.

Lei ha anche un sospetto che sia una femmina, e lo desidera tanto dopo un maschietto Santiago il suo desiderio è una mini Belen. Nel corso dell’intervista ha dichiarato che non avrebbe mai voluto avere figli da uomini diversi, per lei era inconcepibile come lo era il fallimento del suo matrimonio. Ma ad un certo punto quando la speranza non c’è più bisogna andare avanti con la propria vita, altrimenti si rischia di non realizzare i propri sogni. Ed è proprio quello che ha fatto la showgirl, ha trovato un uomo che le ha cambiato la vita e le ha fatto venire voglia di avere un figlio con lui a pochi mesi dall’inizio della loro storia.

Com’era già successo in passato con De Martino, rimase incinta dopo 3 mesi di storia. Quando è amore lo riconosci subito, lei parla di Spinalbese come dell’uomo perfetto per lei. Dice che finalmente ha trovato un uomo gentile, che le da sicurezza e la fa sentire protetta. Ha trovato la serenità nuovamente la bella showgirl.