Belen Rodriguez si scopre, il VIDEO davanti allo specchio e la carezza al pancino

Belen Rodriguez strepitosa su Instagram: il video davanti allo specchio in lingerie è davvero meraviglioso. La modella accarezza il pancino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Bellissima, solare e dolcissima: così Belen Rodriguez appare nel video postato su Instagram proprio adesso. Reggiseno basic beige e culotte nera, posa davanti allo specchio per immortalare il pancino. Ti aspetto, così scrive la showgirl sul social, orgogliosa di quella nuova vita che porta dentro di sé, frutto dell’amore con il modello Antonino Spinalbese. Un sentimento intenso quello scoppiato tra i due la scorsa estate, la coppia infatti da subito si è mostrata unita. L’arrivo della gravidanza per Belen è stato un momento di ulteriore unione per la coppia. Belli, giovani e tanto amati, i social infatti impazziscono per loro e accettano con fervore il video che mostra il pancino condiviso dalla Rodriguez. Tantissimi i cuori dei fans per la loro beniamina. Belen è incinta di 16 settimane, il pancino è ancora piccolino, la sua felicità è tantissima. Da sempre Belen ha espresso il desiderio di diventare mamma: tra qualche mese potrà abbracciare insieme a Santiago – nato dal matrimonio con il ballerino Stefano De Martino – il neonato (si attendono conferme sul sesso).

Belen Rodriguez svela il segreto della sua forma smagliante

Da quando la notizia della gravidanza è stata confermata dalla modella argentina, sono uscite le foto del servizio per la rivista Chi che mostrava per la prima volta il pancino. In tanti si sono chiesti come fosse possibile una forma così smagliante. Tra le storie di Instagram la Rodriguez ha postato il pranzo sano per tenermi in forma ammettendo di concedersi dei peccati di gola ma solo raramente in quanto durante la gravidanza bisogna stare attenti.

Proteine date dai fagioli, dal tonno e dall’uovo e abbinato all’insalata. Un pasto completo senza rinunce.