Benedetta Parodi confessa: “Nel weekend cedo alla dolcezza” – FOTO

Benedetta Parodi attraverso i social si lascia andare ad una dolce confessione rivelando al pubblico com’è iniziato il suo weekend

Benedetta Parodi ha deciso di dare il via al suo weekend nel modo più dolce che si possa immaginare. La bella giornalista ormai esperta di fornelli si è infatti lasciata ritrarre seduta al tavolo della sua cucina mentre si gode una vera prelibatezza. La foto che Benedetta ha voluto regalare ai suoi tanti follower che la seguono sul suo profilo Instagram è l’immagine stessa del relax. Una morbida e calda vestaglia rosa l’avvolge mentre si gode la sua meritata colazione con un classico a stelle e strisce. Di fronte alla giornalista infatti ci sono degli invitanti panckes con tanto di sciroppo d’acero e tazza di thè. Il modo perfetto per iniziare la giornata e prepararsi con un pieno d’energia ad affrontare il weekend casalingo.

I progetti futuri di Benedetta Parodi

Benedetta Parodi è ormai da anni uno dei volti delle tv più amati e familiari. Dopo una lunga gavetta e una carriera da apprezzata giornalista televisiva ha trovato la sua vera vocazione nei programmi di cucina. Grazie alla sua passione tra i fornelli e uno stile di conduzione da ragazza della porta accanto in breve tempo è diventata un punto di riferimento per milioni di aspiranti cuochi. I suoi programmi di cucina sono infatti dei veri cult per tanti che hanno voglia di mettere in tavola piatti appetitosi ed elaborati senza però ricorrere alle difficoltà delle ricette di chef stellati. Un successo che ha permesso alla Parodi di pubblicare anche diversi libri di cucina diventati in breve tempo dei veri best sellers.

A distanza di poco tempo dall’uscita di “Una poltrona in cucina” la simpatica giornalista, proprio grazie ai social, ha recentemente rivelato di essere al lavoro per un nuovo libro che potrebbe contenere molte ricette per bambini e gluten free.