La nota conduttrice dagli occhi da cerbiatto, Bianca Guaccero, nel weekend è apparsa in ottima forma: per tutti “è strepitosa”.

L’attrice e conduttrice di origini pugliesi, Bianca Guaccero, ha approfittato della pausa del fine settimana lontana dagli studi televisivi di Vieni Da Me per dedicarsi alla cura della sua persona. Nel frattempo però sembrerebbe che qualcosa abbia turbato il suo animo tranquillo. Per confermare quanto appena detto Bianca ha inoltre preferito condividere i risultati di tanto relax, e forse meditazione, sui suoi profili social testando in tal modo l’opinione dei suoi ammiratori con un’istantanea in questo caso da vera standing ovation.

Bianca Guaccero, la ruota gira ma gli occhi da cerbiatto restano di moda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

“Tutto poi ritorna in quel posto che non c’è…” è la frase della presentatrice pubblicata su Instagram in accompagnamento al suo ultimo scatto meno di otto ore fa. A cosa si riferiscano le sue parole resta un mistero, eppure che qualcosa sia accaduto in questa giornata rendendo il suo stato d’animo propenso al turbamento non è difficile da ipotizzare.

Ma al di là di ciò che potrebbe naufragare nei suoi pensieri a colpire in pieno i suoi fan è la bellezza di Bianca, caratterizzata indiscutibilmente dai suoi occhi da cerbiatto. Sebbene sembrerebbero esser stati enfatizzati in questo caso da un filtro della piattaforma, ciò non toglie che difficilmente possano passar di moda.

Infine l’outfit bianco indossato probabilmente per restare in casa non fa perdere l’attenzione sulla sua ottima forma fisica, mentre il make-up e la messa in piega perfetta sono i primi accorgimenti condivisi nei commenti allo scatto. “Se non c’è il sole lo porti tu, Bianca! ❤️🤗“.