Can Yaman, un fulmine a ciel sereno: ora deve rinunciare

Brutte notizie per l’attore turco che ha dovuto assistere a un improvviso dietrofront da parte di Mediaset che questa volta l’ha lasciato…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

Can Yaman è uno degli attori più amati e richiesti degli ultimi tempi, dopo il grande successo ottenuto con Daydreamer – Le ali del sogno, in onda su Canale 5 il bel turco ha ottenuto diversi consensi ed è ormai uno dei sex symbol più desiderati del momento.

Recentemente erano girate le voci della messa in onda sempre su Mediaset della nuova serie che lo vedeva protagonista. Un Can Yaman giovanissimo infatti vestiva i panni del protagonista di Inadina Ask.

Le voci circolate però evidentemente non avevano un fondamento dato che da quanto emerge l’unica serie di Mediaset con Can Yaman protagonista è Bay Yanlis.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Eleonora Incardona forme pazzesche, ai fornelli è una cuoca sexy – FOTO

Ban Yalis allieterà i pomeriggi di Canale 5

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Mercedesz Henger: il San Valentino alternativo sulla bocca di tutti, è ‘Imbarazzante’ – FOTO

Ban Yalis è una serie TV turca di 14 puntate, il protagonista è Özgür Atasoy un giovane benestante che prende le relazioni poco sul serio avendo perso la fiducia nell’amore. Come ogni serie che si rispetti questa sua sfiducia nei confronti delle donne verrà smentita dall’incontro con Ezgi İnal una ragazza di sani principi alla ricerca del vero amore.

Nonostante il dissenso delle amiche di Ezgi l’amore ha la meglio e tra i due nasce una splendida storia da favola.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

Una commedia romantica che allieterà i pomeriggi di Canale 5.