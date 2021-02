Carlo Conti, parole emozionanti: l’incredibile ricordo sul collega scomparso

Carlo Conti ha scritto un messaggio decisamente emozionante sui social network: il conduttore ha onorato la memoria del collega scomparso qualche anno fa.

Carlo Conti è sicuramente uno dei conduttori più amati e apprezzati dai telespettatori italiani. Il classe 1961 è stato il volto di programmi celebri come, per citarne solo alcuni, ‘Miss Italia nel mondo’, ‘In bocca al lupo!’, ‘L’Eredità’, ‘Tale e quale show’. Il nativo di Firenze, nella sua immensa carriera, è stato anche direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo nelle edizioni del 2015, 2016 e 2017.

Carlo Conti è una figura molto amata anche dai colleghi. Il 59enne era molto legato anche a Fabrizio Frizzi. La morte del romano, scomparso prematuramente nel 2018 per una emorragia cerebrale, ha segnato tutti gli italiani e tutti quelli che lo circondavano. Qualche mese fa, Conti rilasciò un’intervista emozionante elogiando il suo storico amico e ricordando la sua amatissima risata e la sua sconfinata simpatia. Il fiorentino, qualche giorno fa, ha voluto dedicare anche un post al grande Fabrizio.

Carlo Conti, il post toccante su Fabrizio Frizzi

Fabrizio Frizzi, lo scorso 5 febbraio, avrebbe compiuto 63 anni. In questo giorno speciale, non potevano mancare messaggi celebrativi da parte dei vip. La sua morte ha cambiato la vita di molti, con Antonella Clerici e Carlo Conti in prima linea. Il conduttore nato a Firenze, dal canto suo, spiegò che fu segnato molto dalla scomparsa di Frizzi e per questo decise di rallentare i suoi ritmi, rinunciando ad esempio alla conduzione di programmi come ‘L’eredità’.

Carlo e Antonella erano legatissimi a Fabrizio Frizzi. I due volti di Rai, non potendo più telefonare il grande uomo, hanno deciso di celebrare il giorno del suo compleanno onorandolo con le stesse stories condivise su Instagram. Il classe 1958 ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti e il suo ricordo vivrà per sempre.

Carlo, la scorsa settimana, ha ribadito di non avere più la forza per portare avanti un programma con cadenza quotidiana. Il 59enne, qualche mese fa, è stato anche contagiato dal nuovo coronavirus ed è stato molto male.