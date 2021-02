La sensuale Miss di Canale 5 Claudia Ruggeri ha deciso di vestire un succinto abito in pelle dalla scollatura mozzafiato.

Il profilo Instagram della poliedrica e sensuale Miss di Avanti Un Altro, Claudia Ruggeri, continua la sua ascesa fra i nomi delle altre showgirl italiane. Per festeggiare la cifra tonda di un milione di follower, e la ripresa delle registrazioni, la Miss di origini romane ha deciso di condividere con i suoi ammiratori uno scatto in cui mostra un recente ed acclamato outfit sfoggiato nello studio dello show condotto da Paolo Bonolis e del maestro Luca Laurenti. Scopriamo i dettagli.

Claudia Ruggeri: mozzafiato, quando l’abito vale doppio

Proveniente dalla boutique d’abbigliamento a quanto pare parecchio frequentata dalla Miss, Civico 559, il vestito in pelle nera traslucida indossato in occasione di una puntata di Aventi Un Altro ha riscosso in meno di tre ore un successo del tutto imprevisto. Postato sulla piattaforma social in uno scatto dalla criptica didascalia di Claudia: “Nonostante tutto“, ha lasciato in men che non si dica la parola ai suoi fan.

Fra i commenti più celebri se ne colloca uno probabilmente da parte di una delle sue più assidue telespettatrici. “Nonostante tutto sei sempre più bella è elegante..la numero uno 😍“, un complimento di alto calibro che non può di certo passare inosservato.

Eppure il vero tocco di classe sarebbe stato riscontrato dall’opinione di altri osservatori nella vertiginosa scollatura che la Miss ha accompagnato all’abito scuro. Lasciando in tal modo le forme prosperose in tale evidenza da scatenare una lunghissima serie di simpatiche fiammelle presenti in ogni dove nel restante degli apprezzamenti.