Elena Santarelli si racconta a Verissimo: la sua forza è la famiglia

Elena Santarelli tra gli ospiti di Verissimo oggi. La showgirl torna a raccontarsi ai microfoni di Silvia Toffanin.

Era il 2018 quando Elena Santarelli si raccontò negli studi di Verissimo. Dopo tre anni la showgirl ritorna nel salotto di Silvia Toffanin. Sarà tra gli ospiti della puntata di oggi. Sulla pagina Instagram Elena posta uno scatto per comunicare ai fan la notizia. Bellissima indossa un capo dalla fantasia floreale.

“E’ sempre bello tornare da Silvia Toffanin. Con lei le chiacchiere volano”, il commento al post della Santarelli. Stessa cosa sul profilo ufficiale del programma. Pubblicato un carosello di immagini dedicate alla showgirl.

Dal 2014 Elena è sposata con l’ex calciatore Bernardo Corradi. Dalla loro bellissima storia hanno dato alla luce due figli. Il primogenito è stato colpito da una grave malattia. La famiglia di Elena ha vissuto anni difficili ma nel 2019 finalmente il figlio è guarito.

Elena Santarelli: la guarigione del figlio

“Pochi giorni fa ha fatto l’ultima terapia e i controlli hanno dimostrato che il nostro bellissimo bambino ha vinto questa battaglia. L’amore per la mia famiglia è la mia forza”, il recente commento della Santarelli.

Classe 1981, Elena è modella, conduttrice, showgirl e influencer. Sulla sua pagina Instagram, seguita da più di un milione di follower, la Santarelli posta immagini di vita quotidiana e personale. Fisico mozzafiato, condivide momenti passati insieme alla sua splendida famiglia. Con il marito e i due figli vive in una bellissima casa situata nel centro di Roma. Dagli scatti postati sui social emerge l’eleganza dell’arredamento. Molto spesso la Santarelli realizza le foto nella sua cucina dai toni del bianco.

Nata a Latina, Elena ha esordito nel mondo della moda come modella per poi entrare nello spettacolo come valletta. Di seguito ha partecipato a numerosi programmi tra cui l’Isola dei Famosi. Dopo aver condotto svariate trasmissioni approda alla recitazione. A questo si unisce anche la pubblicazione del libro “Una mamma lo sa”.

Accanto alla Santarelli, oggi ospiti a Verissimo anche Melissa Satta, Joe Squillo, Francesca Sofia Novello e Francesco Sarcina.