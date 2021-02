Sulla lista dei vip in occasione del compleanno di Elisabetta Gregoraci manca il nome di Francesco Oppini: i dettagli sui festeggiamenti.

Cinque giorni fa la showgirl di origini calabresi, Elisabetta Gregoraci, ha dimostrato tutta il suo entusiasmo nel compiere il suo quarantunesimo compleanno. Eppure, i festeggiamenti indetti in suo onore pare che abbiano generato per alcuni versi delle sospette contraddizioni. Al di là della giornata ben riuscita e della gioia nel condividere un giorno così speciale, come il weekend precedente, in piacevole compagnia del figlio undicenne Nathan Falco, ci sono state delle novità sentimentali. Dopo tanta attesa la tregua, indetta al culmine del GF Vip, è finalmente arrivata. Pare infatti che per Elisabetta durante il recente soggiorno romano fosse gradita anche la presenza dell’ex marito, l’imprenditore Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci: “Happy Birthday to me 💖 🎂 ” e l’assenza di Oppini

Alcuni scatti pubblicati dalla soubrette su Instagram hanno lasciato intravedere dei particolari interessanti per i suoi ammiratori. A partire dal misterioso ed illimitato bouquet di rose rosse ricevuto in dono, fino a considerare la lista degli invitati. Una festa a cui sarebbero state ammesse soltanto alcune celebrità: quelle elette ed amiche. Svelato il mandate del simbolo d’amore floreale ed identificato poi in Nathan, e nell’aiuto paterno di Flavio, non resta che definire la decisione sui presenti dettata da Elisabetta.

Nella lista degli ospiti, infatti, oltre al nome del tanto affiatato amico e nonché suo coinquilino all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Francesco Oppini, ne mancherebbero degli altri.

Fra questi, dato il rapporto istaurato durante la loro avventura nel reality di Canale 5, anche l’assenza di Enock farebbe dubitare i suoi telespettatori del reale affetto dimostrato soltanto poche settimane prima. Perplessità che sarebbero nate da un dei loro vecchi propositi: quello di rivedersi al più presto dopo aver abbandonato definitivamente la casa.