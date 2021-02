Eva Henger sempre più esplosiva sui social network: l’ex attrice sul letto con trasparenze pericolose è semplicemente spettacolare.

Eva Henger è sempre più bollente ed esplosiva sui social network. La nativa di Gyor, nonostante gli anni che passano, è sempre una bomba sexy e le sue curve da sogno infiammano continuamente il web. L’ex star dei film a luci rosse è seguitissima in particolare su Instagram: il suo account vanta 1 milione di followers. I suoi numeri sono in continua crescita: fino a qualche settimana fa, i ‘seguaci’ erano diverse centinaia in meno.

Eva, poco fa, ha deliziato la sua platea con una favolosa fotografia a letto: la donna, distesa sul letto, è uno spettacolo d’eros e d’amore. Le trasparenze incredibili fanno semplicemente sognare tutti gli ammiratori.

Eva Henger spettacolare sul letto: trasparenze bollenti

Eva, poco fa, ha condiviso uno scatto magnifico su Instagram. La 48enne indossa un outfit alquanto particolare: l’effetto vedo-non-vedo manda in orbita i fan. Le sue trasparenze infiammano letteralmente il mondo del web e il suo reggiseno bianco non passa inosservato, così come il suo seno esplosivo.

“Quando l’occasione incontra il talento, si chiama fortuna. Quando il talento incontra l’occasione si chiama c**o”, ha scritto nella didascalia. La star ungherese condivide ogni giorno scatti provocanti e ama accompagnare i suoi post incredibili con frasi profonde e massime di vita.

Eva, con i suoi contenuti condivisi online, non fa nulla per nascondere le sue curve paradisiache e i fan ringraziano. La classe 1972, qualche settimana fa, decise di mostrare il suo fondoschiena e le sue magnifiche gambe.