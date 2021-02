La conduttrice Federica Panicucci rivela in un video quel che tutte le donne desiderano. Il risultato è incantevole.

Ad un solo giorno di distanza dalla festa degli innamorati è stata svelata la favola che tutte le donne vorrebbero. Tra i vari suggerimenti potrebbero esserci un abito ricamato e principesco, una serata romantica tra i riflettori, o il dono di un carisma illimitato. In virtù di ciò pare che un mix che sappia incarnare alla perfezioni ognuno dei precedenti elementi sia stato sapientemente riassunto in un dettagliato video, condiviso lo scorso pomeriggio dalla nota conduttrice televisiva di Mattino 5, Federica Panicucci. Scopriamo di cosa si tratta.

Il sorriso di Federica Panicucci e ed il suo incantevole mostrarsi

Sulle estrose ed energiche note di Dynamite, brano di successo realizzato dal gruppo musicale coreano dei BTS, Federica si cimenta in una serie di pose adatte all’occasione. Indossando il suo miglior sorriso ed un vestito dalle tinte verdognole che ricorda il sognante stile tipico di una principessa Disney, si dimostra non senza l’utilizzo della sua solita nonchalance come la personificazione di un desiderio tipicamente femminile.

“Shooting fotografico!” è il grido entusiasta della conduttrice nella didascalia al contenuto multimediale condiviso con i suoi ammiratori su Instagram. Inoltre gli hashtag da lei utilizzati, come #lovemyjoboppure #lovemylife, sembrano rendere chiara l’idea di quanto Federica ami il suo lavoro e la sua vita.

Per concludere la conduttrice ha anche indicato i nomi dei realizzatori del servizio da sogno. Fra questi spiccano i nomi della make-up artist della serie televisiva Baby, Barbara Machina, e dell’hairstylist attivo principalmente per la rete Mediaset, David Vanchieri.