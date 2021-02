La Lagerback si ferma davanti ad una vetrina dove c’è una sua foto in formato gigante e scatta una foto accanto a se stessa

Due Lagerback, che meraviglia. La modella scatta una foto con se stessa in versione gigante davanti ad un negozio, è incantevole. Nella didascalia scrive:”Autocelebrazione a chi? Scherzi a parte, penso che sia una delle mie foto più belle, grazie 4ever”. I followers impazziscono e manifestano la loro adorazione per la conduttrice. Scrivono nei commenti:”Strepitosa”. La fotografa che ha scattato le fa una dedica dolcissima e scrive:”Quando una è bella dentro fuori e pure in mezzo…il mio lavoro è fin troppo facile”.

Filippa Lagerback furiosa contro le donne che si ritoccano troppo

La Lagerback prende una posizione contro le donne che si ritoccano troppo e scrive:”Chi pensa di apparire e restare giovane gonfiandosi e paralizzandosi la faccia non ha capito nulla! Trasformare il viso in una ridicola maschera liscia e immobile, innaturale col resto del corpo, è un modo cretino di sentirsi giovani! La bellezza vera sono anche quelle tue fantastiche pieghe, che formi sulla fronte quando vuoi far capire di essere felice, triste o arrabbiata! Se ti paralizzi i muscoli e non riesci più a formarle non è vero che sei più giovane, sei solo più strana!!”.

La Lagerback ha poi condiviso una sua foto modificando naso e bocca rendendoli o gonfi o scavati. Il suo messaggio è importante e vale per le donne che ricorrono alla chirurgia per vedersi più giovani, ma vale anche per le giovani che voglio raggiungere una perfezione che non esiste. Ad oggi sembra la normalità rifarsi qualche parte del corpo, come se la naturalezza e la semplicità non fosse più accettata o apprezzata oggi.

I visi che si vedono sui social sono tutti uguali, labbra gonfie, naso rifatto all’insù e poi anche il seno enorme. C’è l’illusione di credere che sia questa la bellezza di oggi, ma non è così e chi cede a cambiare se stesso per raggiungere una perfezione inesistente poi se ne pente.