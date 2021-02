GF Vip, Rosalinda si dichiara a qualcuno nella casa: è nato l’amore! Sono diverse settimane che Cannavò e Andrea Zenga sono molto vicini ma lei ha un fidanzato che la aspetta fuori

Rosalinda Cannavò è una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello Vip. Questo percorso per lei è stato davvero molto importante, ha lavorato molto su se stessa, è tornata ad avere il suo nome natale e ha riflettuto a lungo sulla sua relazione che dura da dieci anni con il suo fidanzato storico Giuliano, conosciuto tra i banchi di scuola quando erano molto giovani. Nella casa, ha cominciato ad avere dei dubbi.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Alba Parietti entra al Grande Fratello: l’annuncio spiazza tutti

GF Vip, Rosalinda Cannavò si dichiara ad Andrea Zenga

Intanto, ultimamente, Rosalinda si è avvicinata molto ad Andrea Zenga che ha rivelato di avere un interesse per lei. Dopo averlo respinto a lungo, Rosalinda ha ammesso al ragazzo che non l’è indifferente e che non la sta mettendo in difficoltà, anzi. Sta soltanto aiutando a chiudere definitivamente una situazione che per lei è in bilico già da tanto tempo. Alla fine di questo confronto, si sono stretti in un abbraccio con la promessa di non evitarsi più e di non mettersi più dei freni.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Tommaso Zorzi: la giacca unisex al Grande Fratello VIP è tendenza Primavera 2021

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Potrebbe succedere qualcosa tra di loro? Mancano solo due settimane alla fine del programma e potrebbero non avere tempo di coltivare questa conoscenza dentro. Oppure riusciranno ad abbattere i muri definitivamente e lasciarsi andare?