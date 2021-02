Giulia De Lellis posta su Instagram uno scatto in cui mostra il suo fisico mozzafiato messo in risalto da un completo trasparente. Subito è tripudio di like.

Completo sensuale firmato Tezenis per Giulia De Lellis. L’influencer è testimonial del brand e lo promuove su Instagram. Nell’ultimo scatto postato sfoggia un reggiseno a fascia e dei minishort. Tutto rigorosamente nero, alcuni punti dei modelli sono contraddistinti da tessuto trasparente. Subito è tripudio di like da parte dei suoi 5 milioni di follower. Nello scatto Giulia mostra il suo fisico mozzafiato. Capelli corvino e occhi profondi neri, colpisce i fan con uno sguardo misterioso. La showgirl è al centro dell’attenzione in questi giorni per la fine delle riprese del film a cui ha preso parte. Si tratta della sua prima esperienza da attrice.

Classe 1996, Giulia è diventata nota a seguito della partecipazione a Uomini e donne. In veste di corteggiatrice aveva conquistato il tronista Andrea Damante. Una storia travagliata che ha catturato l’attenzione per molto tempo. Dopo la carriera da influencer e testimonial per numerosi brand e la pubblicazione di un libro ispirato dalla rottura con Damante. Di seguito la De Lellis partecipa al Grande Fratello Vip consacrando la sua notorietà. E’ la sua semplicità e bellezza a conquistare il pubblico.

Giulia De Lellis: presto conduttrice di un nuovo programma

Dopo l’esordio al cinema, secondo alcune indiscrezioni, Giulia sarebbe prossima a condurre un programma. Si tratterebbe di Love Island Italia, trasmissione ispirata a un format americano. Una sorta di docu-reality i cui protagonisti sono 30 persone tra donne e uomini. Alloggiati in una pregiata villa partecipano allo show nella missione di formare delle coppia per poi sfidarsi in prove mentali e fisiche per vincere un monte premi.

Intanto la De Lellis cattura anche l’attenzione per alcuni recenti scatti insieme al compagno Carlo Beretta. I due sembrerebbe essersi concessi una cena cucinata dallo chef Cracco. Immediati i commenti allarmati in merito alla trasgressione del coprifuoco se i due fossero nel suo ristorante.

Ma Giulia fa subito chiarezza spiegando che ha ordinato la cena di Cracco da asporto per gustarla nella sua casa al fianco del compagno.