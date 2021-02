Guendalina Tavassi sul letto, il decolleté è sempre una bomba – FOTO

Guendalina Tavassi in versione sportiva scherza con i suoi follower ma per loro l’attenzione è tutta per il lato A, da non crederci

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

Guendalina Tavassi ci regala un’altra foto delle sue. L’ex gieffina che non si prende mai troppo sul serio, rallegra le giornate dei suoi follower con le sue Instagram Stories che sono sempre strappalacrime. Scansonate, frizzanti, a volte anche un po’ ridicole, condividendo alcuni momenti della sua giornata e della sua vita familiare con suo marito Umberto Daponte ed i figli Cloe e Sasi, come lo chiama lei, avuti appunto da suo marito. A volte compare anche Gaia, la figlia più grande avuta dalla sua precedente relazione che però non vive con mamma Guenda.

Lei è un vulcano di energie e di forme. Certo non tutte naturali, ma lei non lo nasconde, anzi spesso ironizza sul fatto che è ricorda alla chirurgia estetica per rifare il suo seno bombastico e qualcos’altro.

E tra outfit sportivi, a volte un po’ provocanti, le sue forme abbondanti si fanno sempre notare per la gioia dei suoi follower che crescono sempre di più, ad oggi più di un milione. La sua ultima foto è semplice ma il suo decolleté prende sempre il sopravvento. Per vederla vai alla pagina successiva.

Guendalina Tavassi, sportiva ma il lato A è sempre al primo posto