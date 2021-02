Justine Mattera lo streptease nel VIDEO è una luce per gli occhi, spaziale

La showgirl, attrice, conduttrice televisiva e cantante posta un video, mostrandosi in due versioni: ecco i look da sera e da nuotatrice!

Nel video, Justine è seduta su una sedia bianca all’interno di una piscina al chiuso.

I due look che mostra su Instagram sono molto diversi: il primo è composto da un vestito corto da sera, di colore nero e verde, tempestato di strass e abbinato ai tacchi alti; mentre il secondo è un costume intero variopinto, con un paio di pinne perfette per nuotare.

Il video ha catturato l’attenzione dei followers, che, in qualche minuto, le hanno schiacciato il cuoricino virtuale più di 1.400 volte, lasciandole quasi 30 commenti.

Justine Mattera rivela un retroscena inedito sui funerali di Paolo Limiti: “Mi sembrava tutta una recita“

Durante una puntata del programma Vieni da me, Justine Mattera ha rivelato un retroscena riguardante i funerali del suo ex marito Paolo Limiti: “Io c’ero ai funerali, ma non mi sono fatta vedere. Sono stata dietro, in fondo alla folla. Non me la sono sentita di affrontare le altre persone… né di essere ripresa dalle telecamere. Mi sembrava tutta una recita. Come se il tutto sminuisse i miei veri sentimenti“.

E ancora: “Sono stata dietro e mi sembrava tutta una farsa. Loro pensavano di me ‘quella non sapeva fare niente’ “.

Infine aggiunge: “Vedevo la gente che andava a salutarlo e non me la sono sentita di farmi vedere dalle telecamere, ai funerali. Sentivo un vuoto enorme. Da anni non stavamo insieme, ma ho sentito un vuoto“.