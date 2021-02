L’Eredità, la campionessa perde tutto: il “trucco” la porta fuori strada

La neo campionessa de L’Eredità Chiara ha sfidato la sorte con una cifra stratosferica ma ha perso tutto. Ingannata dal “trucco”

A L’Eredità la neo campionessa Chiara perde tutto. Un montepremi dilaniato e una sconfitta clamorosa. Il gioco a premi condotto da Flavio Insinna ogni sera dà spettacolo tra colpi di scena con belle vincite ma anche con cifre da record che sfumano.

Dopo le grandi imprese del super campione Massimo Cannoletta che ora lo vediamo nel salotto di Oggi è un altro giorno, al pomeriggio su Rai 1 con Serena Bortone, un altro grande protagonista è stato Andrea Matarazzo rimasto in gara per diverse puntate con ben otto ghigliottine affrontate di cui due vinte e ben 122.500 euro in gettoni d’oro portati a casa.

Ora tocca alla campionessa in gara fare meglio anche se il suo esordio non è stato dei migliori ed è caduta sul “trucco”.

L’Eredità, alla ghigliottina Chiara sbaglia e perde tutto

Non ce l’ha fatta Chiara a vincere la ghigliottina, il gioco finale de L’Eredità condotta da Flavio Insinna. La neo campionessa aveva totalizzato una cifra stratosferica. 210mila euro il budget iniziale che poi è stato “tagliato” ben tre volte arrivando a soli, si fa per dire, 52.500 euro. Cifra in ogni caso da capogiro che però Chiara ha perso perché non è riuscita ad indovinare la parola segreta.

Giorno, segreto, senza, cinematografico e base le parole date come indizio per arrivare a decretare la parola misteriosa che dà accesso alla vittoria. Fin dall’inizio la campionessa è sembrata perplessa e alla fine ha scritto sul cartoncino la parola “spazio”. Non ne era convinta ma ha provato e alla fine si è resa conto che aveva ragione.

La parola segreta era “trucco” ma gli indizi che erano stati dati l’hanno portata fuori strada. Insinna ha provato ad aiutarla citando anche l’amatriciana ma non è servita a nulla.