Maradona, polemiche per le dichiarazioni del fratello Hugo

Si infiammano le polemiche dopo le dichiarazioni fatte da Hugo Maradona, a due mesi dalla scomparsa del fratello di Diego Armando

La morte di Diego Armando Maradona, oltre ad aver sconvolto milioni di sportivi in tutto il mondo, ha sollevato una serie di dubbi sull’effettiva dinamica dei fatti. È dal 25 novembre, giorno della sua scomparsa, che la stampa mondiale si è lasciata andare ad ipotesi e congetture sulle cause del decesso del più grande calciatore di tutti i tempi. Programmi televisivi e giornali si sono immediatamente messi sulle tracce di avvocati e medici che hanno seguito il Pibe de oro durante le ultime settimane di vita. Non è ancora chiaro infatti se la morte di Maradona sia avvenuta per cause naturali o piuttosto per l’indifferenza e la malafede di chi gli ruotava intoro. Un chiacchiericcio che sicuramente non sarà piaciuto alla sua famiglia e a quanti gli volevano bene. Primo fra tutti il fratello Hugo che da anni vive nella provincia di Napoli.

LEGGI ANCHE -> Calcio, tutti i loghi delle squadre più amate, i cambiamenti

Le dichiarazioni di Hugo, fratello di Diego Armando Maradona

LEGGI ANCHE -> Esame Suarez, sentito in Procura il presidente della Juventus Andrea Agnelli

“Tanti si sono vantati di essere suoi amici – ha dichiarato Hugo – ma dov’erano quando Diego ne ha avuto bisogno?“. La rabbia del fratello del D10S del calcio dalle sue esternazioni fatte anche in un momento umanamente difficile è quasi palpabile. “Nessuno ha il diritto di infamare la figura di mio fratello – ha continuato – senza pensare minimamente al dolore della famiglia e soprattutto dei figli. Confidiamo nella giustizia per ottenere la giusta chiarezza“. Nelle sue dichiarazioni Hugo Maradona ha voluto inoltre ricordare con un sorriso l’ultima conversazione avuta con l’amato fratello pochi giorni prima della sua scomparsa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

“Mi ha chiamato il 23 all’alba chiedendomi se stessi dormendo – ha ricordato – io gli ho detto che mi stavo preparando per andare a ballare e abbiamo riso insieme“. I due fratelli si erano ripromessi al telefono di risentirsi dopo qualche giorno, purtroppo il cuore di Diego si è fermato 48 ore dopo.