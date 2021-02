Maria De Filippi è sicuramente uno dei volti più noti della nostra televisione: la 59enne è amatissima dai telespettatori italiani.

Maria De Filippi è sicuramente uno dei volti più noti ed amati della nostra televisione. La nativa di Milano ha iniziato a lavorare in televisione dal 1992, conducendo lo show ‘Amici’. Dopo pochi anni, la classe 1961 ha iniziato ad ampliare la sua presenza sui nostri schermi presentando format come ‘Uomini e Donne’, ‘C’è posta per te’, ‘Temptation Island’. Come se non bastasse, Maria è la proprietaria di Fascino PGT, società che realizza le trasmissioni per Mediaset che lei conduce.

Circolando per internet, è possibile trovare alcune fotografie risalenti a circa 10 anni fa. La De Filippi è sempre una donna di bella presenza ma il cambiamento che c’è stato in quest’ultimo decennio è incredibile. Se siete curiosi di guardare lo scatto, cliccate su successivo.

Maria De Filippi, lo scatto di 10 anni fa: che cambiamento