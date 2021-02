Matilde Brandi risponde a tono agli hater: “Avete sempre da ridire”

Matilde Brandi. La showgirl romana, reduce dall’avventura al Grande Fratello Vip, si mostra raggiante su Instagram. Gli hater la infastidiscono

La showgirl Matilde Brandi è stata una delle concorrenti più agguerrite dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ancora in onda per poche settimane. Entrata fin dall’inizio della competizione nel settembre 2020, è stata poi eliminata nel corso dell’undicesima puntata.

A conclusione della sua avventura televisiva nel reality, ha chiuso la sua storia con Marco Costantini, suo compagno da 17 anni, dal quale nel 2006 ha avuto le gemelle Sofia e Aurora.

Non si è mai comunque allontanata dal programma in onda su Canale 5. Torna spesso infatti nelle vesti di opinionista. Gli ultimi scatti proposti sulla sua bacheca Instagram la mostrano bellissima e raggiante con il vestito di Gai Mattiolo scelto per la sua ultima apparizione sul piccolo schermo.

Matilde Brandi risponde a tono ai leoni da tastiera

In uno degli ultimi post pubblicati dalla show girl è possibile vedere un commento di un hater, lasciato appositamente per provocarla. Il testo recita così: “Devo dire che sei davvero messa male a 60 anni. Invece di giocare a fare la ragazzina, pensa a fare la madre!”

Colta probabilmente in un suo punto debole, non si è fatta attendere la risposta della Brandi che ha saputo mettere a tacere l’ennesimo hater che fa il gradasso e si nasconde dietro una tastiera. “Prima di tutto, ho 50 anni e non 60” – ha replicato la showgirl, classe 1969.

Ha poi continuato: “Quando ero all’interno della casa del Grande Fratello Vip mi avete sempre rimproverato di fare troppo la mamma, invece di mettermi in gioco come hanno fatto Stefania Orlando o Maria Teresa Ruta”. Infastidita, Matilde Brandi ha continuato con la sua arringa difensiva, mettendo a tacere le provocazioni: “Ora invece che ho deciso di mettermi in gioco e faccio cose insolite rispetto a quanto facevo prima, manco va bene. Per questo tesoro mio, ti consiglio di goderti i tuoi anni e di non venire a rompere le scatole a me”.