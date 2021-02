Mercedesz Henger festeggerà il suo San Valentino in una maniera atipica: l'”imbarazzante”… ed epico sondaggio è sulla bocca di tutti.

Il giorno di San Valentino è alle porte e la bellissima showgirl di origini ungheresi, Mercedesz Henger, ha deciso di donare il suo contributo romantico ed alquanto fuori dagli schemi, prendendo al contempo in considerazione anche l’opinione altrui. Nella serata di ieri la modella ha condiviso su Instagram un scatto contornato da sorrisi e cuoricini in compagnia di Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne e suo attuale partner nella vita.

Mercedesz Henger, tra imbarazzo e realtà: l’alternativa goliardica

Uno scambio di parole in bilico tra amore ed ironia, quello avvenuto tra Mercedesz ed il suo fidanzato Lucas. “Amore , cosa hai organizzato per dopodomani ?”, ha chiesto, con fare sospetto e riferendosi al giorno più atteso dagli innamorati, la bella e bionda Mercedesz al compagno. La risposta sembra essere entrata nella storia degli aneddoti divertenti da piazzare sotto gli occhi dei nostalgici single che guarderanno non senza un pizzico di invidia e curiosità le coppiette. “‘… ma niente … controlla un po’ se gioca l’Inter ?!’ …😂❤️❤️❤️“, così è apparso il goliardico commento di Lucas nella didascalia della modella che ha deciso metterlo in rilievo.

Oltre a regalare un quadro abbastanza chiaro e leggero ai suoi follower di come sarà per lei l’atmosfera dell’ormai imminente 14 febbraio, Mercedesz ha voluto coinvolgere anche il parere dei suoi ammiratori, aggiungendo al post una frase semplice semplice: “Taggate il vostro S.Valentino 😋❤️🥰“. La risposta all’unisono dei fan dimostra come l’ironia sia stata colta.