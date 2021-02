Considerata una delle più celebri sex symbol degli anni ’90 e 2000, la bellissima attrice di Città di Castello, famosa in tutto il mondo, incanta anche Instagram.

Monica Bellucci è una delle donne più belle non solo d’Italia ma anche del mondo. Classe ’64, resta tutt’oggi una delle più desiderate e sexy per gli uomini. Su Instagram regala in ogni scatto una carica d’eros che scalda tutto il popolo del web.

Nata in una piccola cittadina umbra dopo la maturità classica si iscrive all’Università di Perugia pagandosi gli studi facendo la modella.

E’ di origini umili: il padre Pasquale Bellucci era un impiegato di un’azienda di trasporti, mentre la madre Brunella Briganti una casalinga.

Un fascino e una sensualità da manuale

In questi sexy scatti la bella attrice di fama internazionale regala dosi di fascino e sensualità ai suoi followers. Indossa un abito stretto nero che risalta tutte le sue curve sinuose e un fisico mozzafiato da far invidia anche alle sue colleghe più giovani.

Sembra che il tempo per Monica non passi mai. Dopo il suo divorzio da Vincent Cassel ha provato ad iniziare una nuova vita insieme all’artista e gallerista Nicolas Lefebvre di 18 anni più giovane dell’attrice.

Il matrimonio con l’attore francese era durato 19 anni e dal loro amore sono nate le due figlie Deva e Leonie di 16 e 10 anni.

Nonostante i due attori avessero comunicato che la fine del loro matrimonio fosse di comune accordo e rimaneva un grande affetto a legarli, sembrerebbe che i due si siano lasciati poiché Vincent aveva una vita parallela in Brasile che sua moglie avrebbe scoperto.

La bellissima Monica Bellucci è seguitissima sui social con 3,8 milioni di followers e ogni foto che posta è un tripudio di like e commenti.