Omicidio Ilenia Fabbri: dalle telecamere spunta una figura sospetta

E’ morta lo scorso 6 febbraio nella propria abitazione a Ravenna, chi ha ucciso la vittima Ilenia Fabbri? Qual è il motivo dell’omicidio?

E’ morta all’età di quarantasei anni Ilenia Fabbri, la vittima uccisa lo scorso 6 febbraio nella propria abitazione di Via Corbara a Faenza in provincia di Ravenna. Secondo quanto riferito da quotidiani locali, uno degli indagati sarebbe l’ex marito Claudio Nanni. Il cinquantatreenne sarebbe accusato per omicidio volontario pluriaggravato in concorso con persona ignota. “Se continua così, prima o poi le mando qualcuno a farle la festa” avrebbe annunciato in qualche incontro con l’avvocato civilista.

Omicidio Ilenia Fabbri: cosa è successo?

Sono in corso le prime indagini riguardo all’omicidio di Ilenia Fabbri, la quarantaseienne sgozzata nella propria abitazione. “Se continua così prima o poi le mando qualcuno a farle la festa”. La frase sarebbe stata pronunciata dall’ex marito della vittima e il particolare è stato riferito da una persona presentatasi spontaneamente in commissariato poco dopo l’omicidio. Un altro elemento che confermerebbe come omicida Claudio Nanni sarebbe la causa di lavoro vinta dalla donna contro l’ex lamentando mancati compensi per 100mila euro legati alla sua collaborazione nell’impresa di famiglia. Inoltre nelle ultime ore sarebbe uscita l’immagine di una figura scura captata da una telecamera privata poco distante dall’abitazione. Il fotogramma ha insospettito gli inquirenti visto che si vedrebbe un’ombra e movimenti nell’area in un orario compatibile con il delitto.

Secondo gli inquirenti, che si stanno occupando del caso Ilenia Fabbri, quindi si tratta di un omicidio avvenuto su commissione. Per confermare questa ipotesi infatti ci sono tutti gli indizi, ma le indagini continueranno fino a quando non verrà scoperta la verità.