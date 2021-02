Paolo Bonolis e la figlia: la somiglianza tra i due è indescrivibile

Sapete chi è Martina Bonolis? E’ la figlia di Paolo Bonolis e la loro somiglianza è assurda, ecco chi è la primogenita del conduttore

E’ uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano, ha quasi sessanta anni ed ha un matrimonio alle spalle e una relazione in corso. Stiamo parlando di Paolo Bonolis, oggi papà di cinque meravigliosi figli avuti da Diane Zoiller e Sonia Bruganelli. Secondo il gossip la sua primogenita gli assomiglia molto e allora non ci resta che scoprire qualcosa in più della sua bambina, ormai diventata una donna.

Paolo Bonolis, chi è sua figlia Martina?

La sua primogenita si chiama Martina Bonolis ed ha trent’anni. Lei e Stefano sono i due figli avuti dal primo matrimonio con la Diane Zoiller una psicologa statunitense con cui il il conduttore ha vissuto fino al 1988. Il rapporto che ha con i figli è indiscutibile e Paolo è sempre pronto a correre da loro. Come ha fatto per sua figlia quando si è sposata a New York nel 2019, sul web non mancano foto dell’evento ed è lì che i fan hanno notato una notevole somiglianza.

Il naso, la bocca e il mento sono uguali e nessuno lo può mettere in dubbio, per quanto riguarda il lavoro invece la giovane donna ha deciso di seguire le orme della mamma, infatti anche lei è una psicologa ed è specializzata nei casi di minori e donne vittime di abusi.

La sua è una famiglia allargata e Paolo non ha occhi che per i suoi figli, grandi e piccoli. Per non parlare di sua moglie che la ama immensamente.