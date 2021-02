Pasquale Zagaria. Il boss del clan dei Casalesi è un uomo libero

Pasquale Zagaria. Il boss del clan dei Casalesi, agli arresti domiciliari per motivi di salute durante la prima fase di pandemia, torna in libertà

La mente economica dei Casalesi, Pasquale Zagaria era detenuto in regime di 41 bis presso il carcere di Opera di Milano dallo scorso 22 settembre. E’ adesso un uomo libero.

Il pregiudicato è stato protagonista di controverse pagine di cronaca durante le prime fasi di pandemia da Coronavirus. L’uomo era detenuto inizialmente nel penitenziario di Sassari. Tuttavia, la regione Sardegna non risultava in grado di garantirgli un follow up terapeutico adeguato dopo un’operazione debilitante. Nell’aprile 2020 era stata approvata la sua scarcerazione per proseguire temporaneamente la pena in regime di arresti domiciliari a Pontevico, provincia di Brescia, presso l’abitazione della moglie.

Leggi anche —> Tragedia sui binari nei pressi della stazione: ragazza perde la vita

Pasquale Zagaria: scarcerata la mente economica dei Casalesi

Leggi anche —> Benno: nelle prossime ore si deciderà sulla scarcerazione

Pasquale Zagaria venne arrestato nel 2007 per il suo coinvolgimento in appalti malavitosi affidati a ditte nel settore del cemento, trasferendo gli interessi di famiglia dei Casalesi a Parma. Importante anche la sua opera camorristica riguardo la realizzazione della rete ferroviaria ad alta velocità. Dopo il termine dei domiciliari precedentemente disposti, ha proseguito la sua pena nel carcere di Milano.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dai suoi legali, gli avvocati Angelo Raucci e Andrea Imperato. La fine della pena era prevista nel 2022. Tuttavia, il ricalcolo fatto dal Tribunale di Napoli su ordine della Suprema Corte ha fatto emergere che Pasquale Zagaria aveva chiuso il suo conto con la giustizia già dal 12 novembre scorso.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram

Pasquale Zagaria, 61 anni, è adesso un uomo libero.