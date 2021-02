Pupo e la famiglia allargata: quante e chi sono le figlie

Conoscete le figlie di Pupo, celebre cantate e adesso opinionista nella casa del Grande Fratello Vip? Perché parla di famiglia allargata?

Ieri 12 febbraio, è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello Vip. Molti telespettatori si stanno chiedendo chi sono le figlie del cantante Pupo, oggi opinionista del programma insieme ad Antonella Elia. Il pubblico si sta facendo delle domande visto che, dopo l’incontro tra Walter Zenga e Andrea, concorrente della casa, e il fratello Nicolò, il cantante di Gelato al cioccolato ha fatto riferimento ad una famiglia allargata.

Pupo e figlie: cosa sappiamo?

Pupo, all’anagrafe Enzo Ghinazzi, non ha mai nascosto la sua vita sentimentale molto movimentata. Infatti del cantante sappiamo molte cose tipo il suo matrimonio e la sua relazione extraconiugale, il primo nel 1974 con Anna da cui ha avuto due figlie Ilaria e Clara. Dopo alcuni anni, il cantautore ha riconosciuto anche Valentina, sua terza figlia nata da una breve relazione con un’altra donna. Ma non finisce qui, il cantante non ha mai divorziato dalla sua cara Anna ed ha continuato la storia con l’amante Patricia Abati. Lui stesso ha spiegato: “Senza prevederlo o impostarlo strategicamente, abbiamo deciso di vivere gioie e sofferenze di questo rapporto senza distruggerlo – ha rivelato – Oggi sono molto contento e le amo tutte e due. Non potrei fare a meno di Anna e Patricia, non so se lo stesso è per loro. Loro sono i miei amori e le mie migliori amiche”.

Di certo Pupo non ha lasciato indietro nessuna occasione, il suo amore è infinito ed ha sicuramente una famiglia super allargata.