Raimondo Todaro: Elisa Isoardi o un nuovo flirt? Il ballerino svela l’intreccio amoroso

Raimondo Todaro, classe 1987 è uno dei ballerini più amati dello show dance di Rai Uno, Ballando con le Stelle. Attualmente impegnato come coreografo nel programma del venerdì sera Il Cantante Mascherato, il web ultimamente si è mostrato molto curioso di scoprire i dettagli sulla vita sentimentale del ballerino catanese. A sciogliere ogni dubbio è lo stesso interessato il quale nel corso di un’intervista svela alcune retroscena. La prima domanda riguarda il suo rapporto con Elisa Isoardi anche se voci sempre più frequenti vedrebbero il bel Raimondo a fianco di Sara Arfaoui, ogni giorno impegnata ne “L’Eredità”, il preserale firmato Rai Uno.

Raimondo Todaro: “E’ l’unica donna della mia vita…”

Sulle voci di una storia con Elisa Isoardi, Todaro risponde prontamente come tra i due ci sia un bel legame, un affetto nato giorno dopo giorno durante le continue ore di prove a cui la coppia si sottoponeva prima del serale. Ovviamente – prosegue il ballerino – i due non si vedono più con la stessa intensità di quei tempi ma si pensano continuamente. Un affetto non sfociato in amore. Sulla storia con Sara Arfoui, il ballerino chiarisce: “Non ho alcuna storia, né con Sara né con altre ragazze. Se vado a prendere un caffè con un’amica mi affibbiano immediatamente una relazione”. C’è una donna che gli fa battere il cuore ed è la figlia, Jasmine, nata dal matrimonio con la collega Francesca Tocca. E’ lei l’unica donna della sua vita.

Dichiarazioni che confermano con quanto espresso da Elisa Isoardi nel corso di un’altra intervista: “Raimondo è un uomo meraviglioso…sono rimaste l’amicizia e la voglia di sentirci al telefono”.